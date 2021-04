On lootus, et tänu piirangute leevendamisele toimuvad ka laadad

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma nentis aga, et kuigi nakatumine on vähenenud, ei ole olukord normaliseerunud.

“Haiglate koormus on jätkuvalt kõrge, eriti Põhja-Eesti piirkonna intensiivravi,” märkis ta. Hea uudis on see, et lõpuks on hakanud langema surmajuhtumite hulk.