Avatud kalasadamate päev lükkub aasta jagu edasi

Sel aastal oli valmis 23 sadamat



„Areng oli tõusvas joones ja oli plaanitud nii ka jätkuma. Sel aastal soovis külalisi oodata juba tervelt 23 kalasadamat,” ütleb Toomas Armulik. Ürituse märksõnadeks oli mõeldud värske kala otse paadist, kalanduse ja meisterdamise õpitoad, teadusteater, kalatoitude valmistamine, kalateadlaste etteasted ning kogu päeva saatjaks mereline muusika.

Kahjuks tuli plaanides teha korrektiive. Kaasinimeste tervise säästmiseks tuli avatud kalasadamate päev juba eelmisel aastal ära jätta – kogu riik oli koroonaohu tõttu lukustatud ja avalikud üritused olid keelatud.

Nii juhtus ka sel aastal. Nii üldkorraldajatel kui ka sadamatel olid tehtud kõik ettevalmistused, kuid taas tuleb pandeemiaohu tõttu vahva üritus aasta jagu edasi lükata.

Seotud kalapüügihooajaga



Võrreldes näiteks avatud talude päevaga on avatud kalasadamate päev keerulisemas olukorras. Kuna avatud kalasadamate päev on otseselt seotud kalapüügihooajaga, ei saa vahvat päeva suvel korraldada – just aprill ja mai on räimehooaeg, Pärnus püütakse siis ka palju meritinti.

Toomas Armulik ütleb, et kaalumisel oli ka avatud kalasadamate päeva korraldamine mais, mil samuti veel kala püütakse, kuid ka siis on pandeemiarisk veel liialt kõrge. Juunis aga on veed juba soojad, paljudel kaluritel püügikvoodid täis ja osa püükidest piirangute tõttu juba ka keelatud.

„Loodetavasti on elu aasta pärast juba rõõmsam, sest inimesed on siis vaktsineeritud,” loodavad avatud kalasadamate päeva korraldajad.

Päev, mis loob palju võimalusi



Avatud kalasadamate päeval on mitu head ideed. Külastajatele annab see hea võimaluse tutvuda erinevate Eesti sadamatega, kuhu muidu ehk ei satukski. Mõnusa kogemuse annab kindlasti ka võimalus osta otse merest toodud kala – vana tõde ju, et kõige värskema kala saab kätte otse sadamast, kui püüdjad merelt tulevad.