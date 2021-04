See mis Timber.ee oksjonikeskkonnas toimub on “müstika” - kommenteerivad Eesti metsasektori suurtegijad Tornator ja Graanul Invest

OÜ Graanul Invest juhatuse liige Jaano Haidla ütleb, et AS Timber on end läbi aastate suutnud tõestada, et tegu on usaldusväärse partneriga, kes seisab hea selle eest, et metsatehingud saaksid õiglaselt ja ausalt alguses lõpuni vormistatud. „Meie põhitöö on graanuli tootmine ning tänaseks oleme kasvanud üheks Euroopa suurimaks pelletitootjaks, kuid me tegeleme ka metsandusega ning omame isiklikku rohelist vara. Just seetõttu oleme me väga tänulikud, et loodud on Timber.ee keskkond, kus on tehtud kõik selleks, et nii müüja kui ostja saavad mugavalt ja suurema ajakuluta kohtuda ning oma tehinguid teostada. Oleme mitme aasta jooksul Timber.ee oksjonikeskkonna kaudu nii ostnud kui müünud,“ märgib Haidla.