Metsvindid on salu-lehelindude kõrval suvisel ajal Eestis arvukaim linnuliik.

Oma metsavahilaulu „siit-siit-siit-siit metsast ei tohi võtta mitte üks pirrutikk“ võivad nad tunni jooksul esitada sadu kordi. Laul on metsvindi elus niivõrd olulisel kohal, et kui pojad pärast koorumist isaslindu laulmas ei kuule, ei pruugigi nad laulmist selgeks saada.

Nii nagu on peoleol ja musträhnil oma vihmahüüd, on see olemas ka metsvindil.