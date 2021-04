TELESOOVITUSED | Nii dokumentaalsed kui mängusaladused

Teisipäeval, 4. mail kell 22.30 teleesi­linastub TV3s Inglise draama “Infor­maator”. Erivägede sõdur Peter Koslow pannakse vanglasse, kui ta oma naist kaitstes kaklusesse satub. On variant, et informaatoriks hakkamise eest lastaks mees vabaks. Tal tuleb New Yorgis maffiaboss Kindral tabada. Kuid operatsiooni ajal hukkub õnnetult üks FBI agent ning nüüd jahivad meest nii maffia kui ka salateenistus. Osades: Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common.