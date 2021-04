Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tudengifilmide Oscari pälvinud ning “Tõe ja õigusega” rahvusvahelise filmi Oscari eelnimekirja ehk kümne parema hulka jõudnud Tanel Toom teatab mu jaoks üsna ootamatult, et ei ole tänavuste Oscarite jagamisega kursis, kuna tegemist on olnud nii palju ja ta on juba paar kuud rattalt maas.



"Tuleb ennast usaldada ja mõelda, et kui see, mis teen, mind ennast puudutab, siis võib see ehk puudutada ka kedagi teist. Kõigile meeldida ei ole nagunii võimalik. Hea film on minu jaoks see, mis võimaldab sul end samaaegselt nii leida kui ka unustada," arutleb Toom intervjuus Margus Mikomäele.