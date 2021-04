Igal oinal on oma jääratähtkuju

RAIMO AAS

Ettekummardamisel on suur kõht lausa ristiks kaelas.

Venemaa püüab Ukraina boršikeetmise pekki keerata.

Veri ajab rähnipoja puu otsa, alkohol kanapea autorooli ja siis koos autoga puu otsa.

Kui töömees saab viinaga sina peale, läheb ta tööga teie peale.

Mõnel narkomaanil on kanepikarva juuksed.

Selleks et Eesti ei satuks punasesse raamatusse, anti siin välja valge raamat.

Ka lehekuul võib inimesele okas hinge jääda.

Mesilasvaha raviomadused tuginevad mesilasvihale.

Selleks et hommikusest munemisest ka tolku oleks, minge koos kanadega õrrele magama.

Ei saa kukeaabitsast kukesuppi ega kapsaks loetud raamatust kapsasuppi!

Vanasti karistati ülekaalulisi lapsi tünnivitsadega.

Kui luik, haug ja vähk tahavad koos ja ühes suunas edasi liikuda, peavad nad härjal sarvedest haarama.

Kevadel on haned meie põldudel nagu kuldid rukkis.

Häda võib ajada tühja kaevu härga täis.

Sea näost vaatab meile vastu kärsitus.

Kosmiline äri on see, kui müüjatel on kaalud, aga ostjad on kõik on kaaluta olekus.

Parem olla pisut toores kui põhja kõrbenud!

Vanasti kasutasid hobusevargad oma töös suitsukatet.

Künnilinnu lauluga maad ei künna! Vähemalt hobust on vaja.

Olgu kõik vihakõned räägitud läbi vainulillede!

Lumevaesel talvel on lumi madalam kui muru.

Kui rahvas nõuab leiba ja tsirkust, jääb vaaterattast väheks.

Robin Hoodi nekroloog on rikas vaesusest rääkivate sõnade poolest.