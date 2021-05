Liikumatult haige lähedase abistamiseks ei pea enam naba paigast venitama, olemas on kaasaegsed abivahendid

Liikumatu inimese tõstmine on kohati raske ja keeruline ülesanne, kuid teatud võtteid ja abivahendeid kasutades võib sellega hakkama saada tegelikult ka ainult üks abistaja.

Invaru abivahendikeskuse füsioterapeudi Tiina Trukitsa sõnul on toiminguid, mis nõuavad voodihaige liigutamist – olgu see siis pesemine, riietamine või mähkmete vahetus. Liikuvamaid inimesi on aga vaja abistada ka istuvasse asendisse, ratastooli või pesemistooli.

Igapäevane tõstmine võib olla abistaja jaoks üsna koormav ja mõneti keeruline, kuid erinevate vahendite ja abistavate võtete korral saab sellega hakkama ka kõigest üks inimene ning polegi vaja mitut abistajat.