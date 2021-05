Selg valutab ja kael on kange? Kiropraktika ja füsioteraapia täiendavad teineteist väga hästi

Diplomeeritud kiropraktik on spetsialist, kes saab inimesi aidata väga mitmete tervisemurede leevendamise ja ka ennetamisega.

“Kiropraktikuõpe on sama pikk kui hambaarstil – kui inimene on lihtsalt läbinud nädalavahetuse kursuse, ei ole tema töö kvaliteet võrreldav viieaastase päevaõppe läbinud spetsialistiga. Kindlasti tasub järele uurida, millise hariduse end kiro­praktikuks nimetav inimene omandanud on,” soovitas Confido Meditsiinikeskuse kiropraktik Kersti Kukk, kes ise on õppinud Barcelona Kiro­praktika Kõrgkoolis.

Kuke sõnul toimib kiropraktika efektiivselt nii erinevate kehaliste probleemide ravina kui ka nende ennetamisel.