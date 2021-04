Hobipõllumehe tähelepanekud hanekahjudest: ainus alternatiiv heidutusjahile oleks peletaja palkamine

Nii kasvas Euroopas talvituvate hanede arvukus aastatel 1993-2009 kolmelt miljonilt rohkem kui 5 miljoni isendini.

Ka OÜ Rewild poolt koostatud hanede heidutusjahi uuringu aruandest selgub et Eestist rändepeatust tegevate ja põlde kahjustavate haneliikide arvukus on tõusutrendis. Selge on, et haneliste ökologiline nišš on sellega täis ja ajab üle. Kuskilt peavad need miljonid linnud oma toidu saama. Nii leitigi üles viljapõllud.

Olles ise mõnekümnel hektaril teravilja kasvatav hobipõllumees, jagan oma tähelepanekuid hanede peletamisel.

Põhiliselt on räägitud taliviljaoraste kahjustamisest, kuid see kahju on võrdlemisi väike. Mõned hanede poolt ära söödud lehed pidurdavad küll pisut taimede kasvuhoogu ja ehk vähendavad ka mõnevõrra saaki, kuid selle elab taim üle. Tõsisem on olukord rapispõllul, kus lindude poolt ülestõmmatud taimed hukkuvad ning enam saaki ei anna.