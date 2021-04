Suuga teed suure ... SÜSINIKUJALAJÄLJE! Kui palju soojendavad kliimat piim, vili ja munad?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mitmed siinsed piimatööstused on hakanud kaardistama oma tegevuse kliimamõju ja selle käigus hinnatakse ka piimatootjate süsiniku jalajälge. Mujal tehtud mõõtmised on näidanud, et 80–90% piimatööstuste jalajäljest on pärit piima tootmisest farmis.

Esimeste põllumeeste seas võttis teema käsile Eesti üks suurim toidutootja Agrone OÜ, kelle kogemusi jagas ettevõtte arendusjuht Silver Kuus. Ta selgitas, et lisaks toidutööstustele ja tarbijatele vaatavad ettevõtte keskkonnamõju ka finantsasutused ning kui see on kõrge, muutub laenu saamine kallimaks. Nii et hindamisega tuleb hakata tegelema varem või hiljem.

