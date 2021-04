UUSI SEADUSI | Tuludeklaratsioone saab esitada mai lõpuni

Kuna deklaratsioonide esitamise uus tähtaeg on nüüd 31. mail, soovitab MTA inimestel esitada tuludeklaratsioon elektrooniliselt ning mitte kiirustada teenindusbüroodesse, sest täituvuse piirangu tõttu võivad tekkida järjekorrad. COVID-19 riskigruppi kuuluvatel inimestel palutakse oodata, sest tuludeklaratsiooni esitamiseks on aega mai lõpuni. Helistada saab MTA infotelefonile 880 0811 (eraklient), 880 0812 (äriklient). Samuti on võimalus kirjutada e-posti aadressidele eraklient@emta.ee, äriklient@emta.ee.