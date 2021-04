Poolenisti kaitsepoogitud Tanel Kiik jäi eneseisolatsiooni

"Kuna valdav osa nõupidamisi toimuvad ka praegu veebi teel, siis ükski vajalik töökoosolek pidamata ei jää. Minu tervisega on kõik korras ja loodetavasti nii ka jääb. Küll aga on see järjekordne meeldetuletus, et koroonaviirus pole kuskile kadunud ja iga kontakt võib nakkust edasi anda. Peame olema jätkuvalt ettevaatlikud ning täitma kõiki nakkusohutuse reegleid, sh lähikontaktsena kindlasti eneseisolatsioonis olema," kirjutas minister.