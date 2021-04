Eestlaste hiljutine kogemus Riias kaheksa inimelu nõudnud hostelis: õhk seal akendeta toas võis olla seisnud aastaid

Kadri ja Uku on seigelnud umbes 50 riigis. Täpselt nad ei teagi, mitmes hostelis nad elus viibinud on, kuid kolmapäeval ilmsiks tulnud traagilise uudisega Riiast, kus illegaalselt peetud hostelis süttinud tulekahju nõudis kaheksa inimelu, meenus neile selle suure pingera viimasel real asuv majutusasutus. Võrdlusmomente on seejuures riikidest Ida- ja Lõuna-Euroopast kuni Aasia erinevate piirkondadeni.

Kadri ja Uku olid mullu suvel oma reisiga Ungarisse jõudnud, kui augusti algul otsustasid pandeemilise olukorra taaskordse tõusu eel igaks juhuks kodumaale naasta. Suund võetigi Eesti poole ja viimane vahepeatus oli just Riias.

Lätti jõudsid maailmarändurid kesköisel ajal. Juba järgmisel hommikul oli väljumas rong Eesti poole, seega tuli öö veeta Riias. Kuna öömaja oli vaja põhimõtteliselt vaid mõneks tunniks, siis majutuskohaga ootusi kõrgeks ei seatud.

Paar märkas majutuskohti vahendeval veebilehel kesklinna hostelit, mis oli eriti soodsa hinnaga - 9,5 eurot privaatne tuba kahele, hommikusöök hinnas. Tundus taskukohane. "Tagasivaadates - kui miski paistab liiga hea et olla tõsi, on miskit ilmselt valesti," meenutavad nad.