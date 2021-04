Euroopa Liit panustab sadu miljardeid, et pandeemia tekitatud kahjudega võidelda

„Lõpptulemusena võidab kogu Eesti. Kui jutt on tinglikult öeldes üldkasutatavatest projektidest, on see ilmselge. Kuid isegi juhul, kui konkreetseks kasusaajaks on teatud rühm inimesi – näiteks Ida-Virumaa Õiglase Ülemineku Fondi puhul –, on tulemuseks kogu riigi heaolu suurenemine. Majanduses on kõik omavahel seotud,“ selgitab Toom.

Riho Terrase lühianalüüs. Kas ja kuidas võidab Eesti maaelu?

Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase sõnul on meie valitsuse praeguse plaani juures oluline nn viimase miili ühenduste rajamine, mis on maaelu arengu, põllumajanduse ja maapiirkondade ettevõtluse jaoks võtmetähtsusega.



„Minu hinnangul on selle jaoks eraldatud häbematult vähe vahendeid, eriti võrreldes rohepöördega. Praegu on valitsus planeerinud 24 miljonit eurot viimase miili internetiühenduse jaoks, kuid see ei ole piisav. Kui tahame ennast pidada e-riigiks, siis peab see e-riik olema igas Eestimaa nurgas, mitte ainult Harjumaal ja Tartus,“ on Terras kriitiline.



Lisaks kiirele internetile peab tema sõnul silmas pidama ka muid viimase miili taristuosi – nagu teedevõrgu tolmuvabaks muutmine. Kaasajal ei peaks maal tegutsev talunik, ettevõtja või maatööline liiklema paksu tolmupilve või muda sees. Ka see on osa maapiirkondade arendamisest.



„Lisaks sellele, mis on praegu Eesti taastefondi kavas kirjas, on oluline see, mida seal kirjas ei ole. Põllumajanduse kohta ei leia sealt praegu otseselt midagi. Fookus on seatud rohe- ja digipöördega seotud projektidele. Näiteks 73 miljonit eurot ettevõtete digipöördeks ja 206 miljonit eurot innovaatiliste rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks. Kahtlemata on innovatsioon ja uute



tehnoloogiate kasutuselevõtt väga oluline maaelu arendamiseks, kuid tähtis on silmas pidada, et sellega ei seataks üleliia reegleid ja piiranguid selle raha kasutamiseks. Bürokraatia ei tohi meie põllumehi ja ettevõtjaid panna olukorda, kus tootmise mõttekus satub küsimärgi alla,“ rõhutab Terras.



Terras loodab, et taasterahastu kaudu saab realiseerida projekte, millega maal elava ja töötava inimese elujärge parandada. Üleüldise linnastumise trendi taustal on vaid tarkade ja kaalutletud otsuste ning meetmete koosmõjul võimalik maaelu säilitada ja pakkuda tulevikuperspektiivi järgmistele põlvedele.



„Üldjoontes võidab taasterahastust Eesti inimene, kuid selle kasutamisel tuleb silmas pidada, et tegu oleks investeeringutega, mitte ühekordsete leevendustega,“ ütleb ta.