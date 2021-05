Margus Mikomägi: hetkel on õhus hirm, et kui koroona lõpeb, siis piirangud jäävad

Targemad ütlevad, et see on algoritm, mis mu FB-lehele no näiteks robotmuruniidukite reklaame saadab. Muud ka. Piisab vaid mu pisikesest huvist mõne asja vastu, kui mulle seda suurtes kogustes pakutakse. Programm masinas on nii tehtud ja see pakub asju inimestele. Ma ikka veel räägin muutunud maailmast, lihtsate näidetega.

Galerist Raul Oreškin, kõneldes uuest kunstist, tõi näite harkjalal seisvast valgusmajakast, mis tegi nähtavaks nähtamatu maailma. „Kui installatsiooni stepslisse panid, tekkis tal internetiavarustesse aadress. Ja iga kord, kui sellele aadressile tuli kuskilt maailmaosast päring, pööras majakas ennast selle maailmajao suunas ja saatis vastu valgustervituse,” rääkis Raul Oreškin. Tehisintellekt ei ole seega enam ulme, vaid reaalsus. Küsimus on, kas peaksime ennast selle eest kaitsma või selle üle rõõmustama. Ma julgen arvata, et see on riiklikul tasandil küsimus!