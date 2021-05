Mõrv, mis toob nähtavale idüllilise küla inetuma poole

Samal ajal õnnestus Grahamil saada konkursi korras erakooli. Peagi selgus, et midagi meeldivat selles polnud. “Mind ei sallitud, sest olin pärit töölisperekonnast. Õnneks oli minusuguseid koolis veel kolm ja nii me üritasimegi vastikute snoobide seltskonnas hakkama saada.”

Aastaga sai Grahamile koolist kõrini ning ta läks vabrikusse tööle. Seitsmeteistkümneselt põgenes tulevane menukirjanik elu eest kolmeks aastaks mereväkke. Järgnes näitlejaperiood, mis lõppes 1971. aastal poja sünniga. Abielu oli selleks ajaks lahutatud. Haiglas otsustas leedi Graham, et täidab lapsepõlveunistuse ja hakkab kirjanikuks. “Tõin poja haiglast koju, olin siis neljakümnene, panin ta hälli ning teatasin talle: “Mina hakkan nüüd raamatut kirjutama ja sina, poeg, pead sellega leppima.””

Graham alustas seebiseriaalide stsenaariumide ja kuuldemängudega, järgnesid novell ja kaks lasteraamatut, mis suurt edu ei toonud.

Üleilma kuulus Barnaby

Mõni aasta hiljem valmis selle põhjal populaarse teleseriaali “Midsomeri mõrvad” esimene osa, kus peainspektor Barnaby rollis John Nettles. Järgnes 127 seeriat, mida näidatakse 150 riigis, sealhulgas ka Eestis. Tõsi, stsenaariume teleseriaalile ei kirjuta leedi Graham enam ammu, kuid tema loodud peainspektor Barnaby on ikka endine.

“Tom Barnaby on nii pagana normaalne, et teeb suisa haiget,” kiitis Nettles kehastatavat politseiinspektorit. “Ta on tavaline keskealine inimene, veidi tüse, sõidab Astraga, võtab napsu, käib aianduskaupluses, ja mis peamine – mõtleb.”