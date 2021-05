Planeeritava ujula asukoht võib Elvasse võimuvahetuse tuua

“Kõigil poliitilistel jõududel, kes 2017 vallavolikokku kandideerisid, oli ühine arusaam, et tuleb spordihoone-ujula, aga projekt lõigati pooleks ja tehti vaid spordihoone,” kirjeldab kodulinnas juhtunut Elva piirkonnakogu esimees Toomas Laatsit.

Tema sõnul tehti valekalkulatsioon, raha ei jätkunuks mõlemaks ja ujula kärbiti plaanidest. Spordihoone avati pidulikult poolteise aasta eest. Taas tulevad valimised ja rahvas küsib: kus on lubatud ujula?

Nii tuldi mõttele ehitada pea olematu taristuga Verevi randa uuesti rannahoone, seekord koos ujulaga. Seegi nõuab suurt raha, kuid ses magusas kohas loodetakse mõne investori tengelpungale.

29. märtsil kehtestaski Elva vallavolikogu Verevi järve rannaala uue detailplaneeringu, mis lubab Tartu maantee äärde vana pisikese rannahoone (põles maha 1997) asukohta senise 400 m2 asemel ehitada enam kui viis korda suurema pindalaga – 2120 m2 – rannahoone koos ujulaga.

Uue detailplaneeringu kehtestamine läks seejuures läbi vaid ühe enamhäälega.“Elvas on varemaltki olnud suure kaaluga lahkarvamusi tekitanud küsimusi, kuid sellist vastuseisu pole varem olnud,” märgib koalitsiooni poolelt detailplaneeringule vastu hääletanud Meelis Karro (SDE).