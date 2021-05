Väljavabandamine ekspordiartikliks!

ANDRUS TAMME huumorikogust

Mind ajab praeguse epideemia ajal kõige rohkem närvi see, et ei tohi sõrmi suus märjaks teha nagu varem, et poes avada seda paganama kilekotti.

Olen juba selles vanuses, kus kõik valutab, kuid ma pole veel nii vana, et kõik valutaks üheaegselt.

Esitasin kaebuse, et mulle müüdud seenepirukas polnud seeni. Mulle vastati, et kas ma siis ei tea, et põhimõtteliselt on pärm ka seen.

Puhkepäevade plussiks on see, et võid teha, mida ise tahad. Miinuseks jälle on see, et kui puhkepäev on kätte jõudnud, siis ei viitsi nagu enam midagi teha.

Soovitage mingit muusikat, mis ei laseks seksimise ajal kuulda, kuidas mu liigesed ragisevad. Vaja oleks nii kolme minuti pikkust lugu.

Sain aru, miks poes osa ostjaid kõnnib ringi, mask lõua all – selleks, et lõug ei kukuks hindu nähes alla.

Taimetoitlased ei vanane – nad närtsivad.

Nüüd ma sain aru, miks õpilased pidid koolis käima nii suurte ja raskete koolikottidega – neid valmistati ette toidukulleri tööks.

Venemaal asuti paberit kokku hoidma – selle asemel, et trükkida ära Venemaale vaenulike riikide nimekiri, trükiti ära vaid Venemaale sõbralikud riigid.