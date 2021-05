Pärast fanaatikute pikka võitlust jõudis kihnu maalammas 2016. aastal tunnustatud põlistõu staatusesse ja kahe aasta eest kuulutati see ka ohustatud tõuks.

Praeguseks on Eesti ja välismaa teadlased selgeks teinud, et tõug on üks ürgsemaid Euroopas – DNA sisaldab samu emaliine, kui olid 3000 aasta eest Läänemere-äärsetel niitudel rohtu nosinud lammastel.

“Meil on jõudluses üle 800 lamba. Algpopulatsioon oli 118 lammast,” räägib Kihnu Maalamba Kasvatajate Seltsi (KMKS) asutaja ja juht, Tõhela loomaarst Anneli Ärmpalu-Idvand.

Nüüd on tema eestvedamisel Manijas avatud kihnu maalamba kompetentsikeskus.