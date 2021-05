Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Põgus süvenemine üle Eesti riburada pidi avanevatesse näitustesse kinnitab, et terve hulk neist väljapanekutest on mõeldud vaatajate meelt rahustama või meeli erutama ehk ka meelt lahutama. Järgnev ülevaade on – korraldajate koostatud tutvustuste abiga – vaid killuke suurest mosaiigist.

Loomulikult tuleb meeles pidada, et kehtivad piirangud - külastajaid pääseb korraga uudistama 25% saali mahutavusest.