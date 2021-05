Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tuhandete väikeste lõkete süütamine viinamarjaistandustes, et varakevadisi öökülmasid tõrjuda, on ammu tuntud võte. Mõned kasutavad nende süütamiseks lausa leegiheitjaid. Sellistel öödel näevad viinamarjaaedade künkanõlvad kaugemalt välja, nagu need oleks täiega põlema pandud, kirjeldas Prantsuse raadio RFI. Muidugi tekitab kogu see tulepõletamine ka parasjagu suitsu ning näiteks Prantsusmaa suuruselt kolmandas, Lyoni linnas oli see lõkkesudu täiesti tajutav.

Osa farmeritest kasutab külmatõrjel ka õhupuhureid, teised aga piserdavad aedu kastmismasinatest sooja veega. Tänavuse aprilli ikaldust see kõik aga vältida ei aidanud. Näiteks 7. aprillil kuulsas Chablis’ veinipiirkonnas tehtud fotodel näeb viinamarjavääte, mis on üleni kaetud sõrmeotsajämeduste sätendavate jääpurikatega.

“Kogu ööks üles seatud soojendusest paraku ei olnud abi,” kirjeldas Pont-de-l’Isère piirkonna viljapuukasvataja Aurélien Esprit väljaandes France Bleu. “Õhtul saabus varakult väga kuiv ja külm ilm, milletaolist polnud tänavu isegi talvel.”