Järgmise rahvaloenduse küsimustikus on võimalus valida kaks emakeelt

Aasta lõpupäevadel algav rahvaloendus tuleb sel korral kombineeritud meetodil. Peamiselt käib küsimustikule vastamine internetis, valimisse sattunutega võetakse vajadusel ühendust telefonitsi ning vaid otsesel vajadusel lähevad rahvaloendajad isiklikult kohale. Riigil on teada info rahvuse, töö, hariduse, perekonnaseisu ja eluruumide kohta.

Täiesti registripõhisena rahvaloendus mõeldud pole, kuigi Põhjamaades on sedagi juba praktiseeritud. Kõigil soovijatel on võimalik täita lühike küsimustik, kus saab anda enda kohta täpsemaid andmeid, mis registritest välja ei tule, nagu oskus rääkida erinevaid keeli või murdeid, samuti usulised vaated.