Hiinlased on maailma viljahinnad lakke löönud

“Viljahinnad on püsinud terve 2021. aasta kõrgel ja kevad on kaasa toonud uusi tasemeid,” tõdeb Scandagra vilja tootejuht Marge Pähkel.

SEB panga põllumajandusosakonna juhataja Andrus Mägi aga toob esile, et maailmas on drastiliselt kerkinud lisaks nisule ja rapsile ka maisi ja sojaoa hind. Maisi hind on kahekordistunud, sojaubade hind on kasvanud 80%.

Marge Pähkel ütleb, et hinnatõusu märksõnadeks on ilm ja Hiina. Nimelt on nisu hind maailmaturul mõjutatud eelkõige maisi hinnast, mille nõudluse-pakkumise vahekord on n-ö õhuke. Maisi vajadus on suur ja maisi ostja on eelkõige Hiina, kes on asunud end toiduga kindlustama.