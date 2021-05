Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ometi saabus oodatud maikuu! „Hooray, hooray – / the first of May! / Outdoor sex / begins that day!” („Hurraa, hurraa – esimene mai! Vabaõhuseks alguse sai!”) hõiskab sellal (tavaliselt) briti noorsugu…

Aga võta näpust – endiselt sajab lörtsi, lumekruupe ja muud talvist kraami segamini jaheda vihmaga. Rõõmsamat nägu näitab kevad vaid Vahemere ääres. „Kus siin see kliima soojenemine siis on?!“ toksitakse internetis. „Millal normaalne kevad algab?“ päritakse isegi riigikogust.

On siis asi nõnda hull?