Komisjon soovitab nüüd rasedatele, eriti riskirasedatele Covid-19 vastast vaktsineerimist. Seejuures soovitatakse kasutada just mRNA vaktsiine, kuni laekuvad täiendavad andmed teiste vaktsiinide kasutamise kohta raseduse ajal.

Eestis kasutusel olevatest vaktsiinidest on mRNA-l põhinevad Pizer-BioNTechi ja Moderna vaktsiinid. mRNA vaktsiini ohutust on rasedatele on viimased uuringud kinnitanud.

Komisjon põhjendas, et rasedatel võib Covid-19 haigus kulgeda raskemalt ning sagedamini on kirjeldatud ka raseduse ebasoovitavat lõpet tulenevalt haigusest.