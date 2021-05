Sel nädalal ilm veel vihmane ja jahe, järgmisel saabub otsustav pööre

Kuni pühapäevani jääme madalrõhkkondade mõjuvälja. Taevas on enamjaolt pilvine ning aeg-ajalt sajab vihma. Päev-päevalt jääb sajuhooge küll harvemaks ja hõredamaks, kuid õhutemperatuur on õiekuu kohta madal. Öised õhutemperatuurid jäävad enamikus paikades kraadiklaasi plusspoolele, vaid üksikutes kohtades, kus pilvekiht hõreneb, võib veel tulla kuni kraad külma. See oht on kõige suurem ööl vastu pühapäeva, kui pilvi on hõredalt. Tuul puhub enamiku ajast läänekaarest ja erilist tähelepanu ei vaja. Päevane soojus piirdub 5–10 kraadiga.