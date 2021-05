Kohalikel valimistel ei pea enam hääletama kindlas jaoskonnas ja kandidaadid võivad end reklaamida kasvõi valimispäeval

Kodus hääletamise võimalus on sellest aastast suisa kolmekordistunud: kui varem sai valimiskasti koju tellida vaid valimispäeval, siis nüüd on see võimalik valimisnädala reedest pühapäevani.

See tähendab muu hulgas, et e-hääletamise tulemusi ei saa enam teada kohe pärast valimisjaoskondade sulgemist pühapäeva õhtul. Esmalt on vaja jaoskondadelt saada info pabersedeliga muudetud e-häälte kohta ning alles seejärel saab alustada e-häälte kontrollimist ja kokkulugemist. E-hääletamise tulemused selguvad seetõttu hilisõhtul ehk samal ajal kui jaoskondades hääletamise tulemusedki.

Valimisnimekirjad on juba paberilt arvutisse toonud või selle poole teel kõik meie lähiriigid Põhjalas ja Baltikumis. Valija tuvastatakse sügisestel kohalikel valimistel jaoskonnas jätkuvalt isikut tõendava dokumendi alusel. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletussedeli väljastamise kohta. See välistab topelthääletamise võimaluse ja tagab infovahetuse eri hääletusliikide vahel. Endiselt saab valija hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu ning läheb seejärel valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

Ei tasu ehmuda, kui valimispäeval on endiselt tänavatel poliitikute plakatid ja kandidaadid isiklikult tulevad valimisjaoskonna ees oma platvormi tutvustama. Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisnädala vältel. Vaid hääletamisruumis sees ei tohi mitte keegi valija otsust enam kuidagi mõjutada ehk kehtib valimisrahu.

Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium valimiste teabelehe. Need, kes teinud Eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viirusest tingitud piirangutega: kanda siseruumis maski, hoida omavahel distantsi ja pidevalt desinfitseerida-tuulutada valimisjaoskondi. Just neid abinõusid on kasutanud kõik riigid, kes on pidanud koroonaviiruse leviku tingimustes valimisi korraldama. Eestis aitab nädalapikkune hääletamisperiood valijaid jaoskondades hajutada. Õnneks on meil võimalik lisaks jaoskonnas hääletamisele kodanikukohust täita ka kodust lahkumata. Võimalust anda oma hääl elektrooniliselt on kasutanud selle hääletusviisi 16aastase ajaloo jooksul iga korraga järjest enam valijaid.

E-riigi tugisammas



Viimastel valimistel 2019. aastal andis e-hääle üle 40% valijaist. Usaldus e-valimiste vastu on püsinud Tartu Ülikooli Johan Skytte instituudi teadlaste uuringute kohaselt viimastel valimistel 70% lähedal. E-hääletamise praegu veel maailmas ainulaadne korraldus tugineb meie digiriigi alustele, kus igale kodanikule kohustuslik ID-kaart on võrdne isikutuvastusvahend nii digitaalses kui ka füüsilises maailmas. ID-kaardi põhised digiteenused on loomulik osa Eesti igapäevaelust, olgu see siis pangatehing, tuludeklaratsiooni esitamine, e-kooli kasutamine või patsiendiportaali külastamine.