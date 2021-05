Matemaatikaeksamil päästis Pythagorase komplekssündroom päeva

Kui valmis saime, pöörasin pilgu oma eksamipaberile – ja see oli õudne. Lahendite read jooksid üksteisest üle ja peale. Püüdsin noolte, ringide ja omaloominguliste korrektuurimärkidega mingitki korda luua. Minu laua kõrval peatus üks mata-onu, ajas sõrmega lahendite sodis järge, öeldes lõpuks: „Kõik on õige, aga miks lahendid selline sodi on, te ei jõua enam ümber ka kirjutada.“ – „Ega seegi aitaks,“ vastasin. „Mis see tähendab?“ küsis mata-onu. Vaatasin talle hädiselt otsa ja tunnistasin poolihääli oma haigust: „Ma lähen matemaatikat lahendades transsi, mul on diagnoositud üliharva esinev Pythagorase komplekssündroom, pean edasises elus selliste ülesannete lahendamist vältima.“ „Vabandust,“ pobises pedagoog, ja arvan, et õhtul püüdis ta teatmeteostest Pythagorase komplekssündroomi leida. Nägin silmanurgast, et meie hea klassijuhataja suutis vaevu end talitseda. Ta lahkus kiiresti laua tagant, tema laual aga oli suur puhas paberileht…