Tere teatas, et Onu Raivo joonistatud kassipildiga kohukesi on eestlased läbi aegade palavalt armastanud ning need sisaldavad täielikult hüdrogeenitud palmituumaõli, mille tootmine on muutunud ohuks keskkonnale.

„Keskkonna teemad on viimastel aastatel eriti esile kerkinud, seega tuleb muudatused ette võtta mitte ainult energia valdkondades, vaid ka tehnoloogiates ja toodete retseptides,“ sõnas Nordic Milki juhatuse esimees Ülo Kivine. „Suure ajalooga toodete puhul ei muudeta just tihti retsepte, sest need peavad tarbijate jaoks säilitama oma autentsuse.“