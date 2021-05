„Õnne 13“ üks võttepaikadest lõpetab päriselus tegevuse. Peremees: aeg on selline, tuleb muutusi teha

Aastakümneid oma maitsvatele kohupiimade, jogurtite ja jäätisega tuntust kogunud Esko talu Harjumaal Saku vallas teatas eile ootamatult oma tegevuse lõpetamisest.

„Aeg on selline, tuleb muutusi teha,“ teatas napisõnaliselt Esko talu peremees Gunnar Eensalu.

Juba mõned aastad tagasi loobuti siin talus piimakaraja pidamisest ja valmistati tooteid kokkuostetud piimast. Vahepeal peeti ka lihaveiseid, nüüd on nendest ka loobutud.

„See on ainult meierei sulgemine, ega Esko talu ei kao kuhugi, muudame tegevusi,“ kinnitas peremees, et nüüd on suunaks peamiselt turism.