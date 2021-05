Haruldased topeltvillaku ja tilbadega Euroopa ürglambad said Manijale oma keskuse

“Me ei tegele siin ainult lambakasvatusega, me jagame maailmavaadet,” ütleb Anneli Ärmpalu-Idvand nüüd.

Algul mõtles ta, et see jääb hoiuruumiks, kus saab ka natuke käsitööd teha. Aga paljud ütlesid, et ta peaks seda ka näitama, õpetama ja oma teadmisi edasi andma. Nii sündiski kihnu maalamba kompetentsikeskus. Esimest korda tehti uksed lahti 2019. aasta suvel.

“Mul oli kodus Tõhelas igasugu saadusi, mida ma ise kasutasin, nii et meil oli kogu elamine villa, lõngakotte, nahku ja lambaluid täis,” jutustab ta. “Lõpuks tundus, et ise ei mahugi enam sees elama, ja tegime oma Manija maja juurde villakuuri.”

Koos mõttekaaslastega ostis ta inimestelt, kes neid lambaid enam pidada ei soovinud või ei jaksanud, nende karjad ära. Nii päästeti kümme väärtuslikku karja, keda uuriti geneetiliselt ja morfoloogiliselt. Selgus, et nende karjade lambad kannavad haruldasi aborigeenseid omadusi.

“Kihnukaga hakkasime tegelema aastal 2001. Siis kutsusid Kihnu väina merepargi looduskaitsjaid meid uuringus osalema. Nad olid kohalikud Kihnu lambakarjad välja otsinud ja siis ma nägin oma esimest kihnu lammast, kelle nimeks sai Velli,” räägib Ärmpalu-Idvand. “Peagi moodustasin juba ise esimese säilituskarja, sest sain aru, et seda asja tuleb vedada isikliku eeskuju ja eestegemisega.”

Nüüd on tema eestvedamisel Manijas avatud kihnu maalamba kompetentsikeskus. See on näituse- ja õppepaik, kust saab teavet lammastest ja nende pidamisest. Lisaks lambapood, kus kaubeldakse kõigi kihnu maalamba saadustega.

“Meil on jõudluses üle 800 lamba ning peatõuraamatus üle 300 looma. Algpopulatsioon oli 118 lammast,” räägib Kihnu Maalamba Kasvatajate Seltsi (KMKS) asutaja ja juht, Tõhela loomaarst Anneli Ärmpalu-Idvand .

Praeguseks on Eesti ja välismaa teadlased selgeks teinud, et tõug on üks ürgsemaid Euroopas – DNA sisaldab samu emaliine, kui olid 3000 aasta eest Läänemere-äärsetel niitudel rohtu nosinud lammastel.

“See on minu vanaema vipsik, ja iga kord, kui ma võtan ta kätte, tuleb sellega kaasa minu vanaema käte soojus. Teise vip­siku tegin juba ise, sest iga naine pidi oskama lihtsamad tööriistad vanasti ise valmis teha,” räägib Ärmpalu-Idvand.

Loomadel on vägi, ja kui sa paned loomast tehtud saaduse endale selga või kaela, siis saad selle looma väest osa.

Välja on pandud perenaise vanaema kerilaud ja kerimispulk, mille ümber saab ühtlaselt, pehmelt ja ilusti lõnga kerida. Ka kõik müügil olevad lõngakerad on selle abiga tehtud ja soovijad saavad omale ise lõngakera kerida.

“Varem oli see tõug levinud üle Eesti,” selgitab Ärmpalu-Idvand. “Aja jooksul kadus ta mujalt ära, sest polnud piisavalt tootlik. Tänu Kihnu kultuuri tohutule konservatiivsusele, mis hoidis ja isegi peitis oma, ta säilis. Seda tüüpi lambaid oli sajandivahetuseks kõige enam alles just Kihnus, sellepärast nimetasime ta kihnu maalambaks. See on kummardus Kihnu memmedele, kes selle tõu elus hoidsid.”

Keskuses on näha ka 1898. aastal Tartumaal Vorbusel tehtud pilt, mis on kõige vanem pilt eesti maalambast.

“Saame rääkida ka iseenda loost Manilaiul, sest tegelikult on inimeste jaoks isiklik eeskuju või lugu kõige tähtsam,” jätkab ta. “Sellel samal Mannil jäi lehm haigeks. Mina olin loomaarst ja mind kutsuti välja. Olin seitse aastat Tõstamaal töötanud, aga Manijal ei olnud käinud. Ravisime lehma terveks ja Mann andis mulle esimesed Kihnu kirja kindad. Juba siis otsustasin, et tahan tulevikus oma elu Manilaiuga siduda.”

“Meie lambad on keskusest üle tee mereäärsel rannakarjamaal. Nad on seda hooldanud ligi 20 aastat ja nüüd näeb ala selline välja, nagu peab. Juba seda saame õpetada, kuidas loomade abiga taastada poollooduslikke kooslusi ja rannaniite,” toob lambapidaja näiteks.

Samuti õpetatakse nahastamist. Lisaks teistele huvilistele käivad seda õppimas Viljandi kultuuriakadeemia naha eriala tudengid, see on neil õppeprogrammis.

Lambapoest saab osta kõikvõimalikke lammastega seotud saadusi – naturaalsetes toonides lõnga, kudumeid, heiet, vilditud villa, lambaluust valmistatud kõrvarõngaid ja kaelaehteid, meeneid ja loomulikult nahku.

“Nahad on kõige kuumem kaup,” nimetab Ärmpalu-Idvand. Ise hindab ta kõike võrdselt tähtsaks. “Loomadel on vägi, ja kui sa paned loomast tehtud saaduse endale selga või kaela, siis saad selle looma väest osa,” selgitab ta.

KIHNU MAALAMMAS Allikas: kihnumaalammas.eu Pikk ajalugu Maalammas on praeguse Eesti aladel eksisteerinud vähemalt 4500 aastat. Ta põlvneb uluklambast muflonist ja kuulub põhja-lühisabaliste lammaste hulka. Nende populatsioonid asuvad Põhja-Euroopas, Läänemere rannikualadel ja saartel, ulatudes Suurbritanniast läbi Skandinaavia Loode-Venemaani.

Oluline on teadustöö

Poe-näituseruumi taga on veel üks tuba, kuhu tuuakse kogu kihnu maalamba arhiiv ja kõik tõu kohta tehtud uurimused. Sinna tuleb ka külaliskontor, et kui keegi tahab arhiivis töötada, lammast või laidu uurida, siis on selleks koht olemas.

Seda võimalust on juba kasutanud arheogeneetik Eve Rannamäe, tänu kelle teadustöödele võidaksegi kindlalt väita, et meie maalammas on üle 3000 aasta vana põlistõug, kellel on säilinud selged geneetilised eripärad. Näiteks topeltvillak, tilbad, sarved ka uttedel, väga peenikesed luud.

Eelmisel aastal toimus keskuses esmakordselt kihnu maalamba säilitajate koolitus. Seal selgitati põhjalikult lahti, millised on selle looma tunnused, kuidas neid hinnata, teha jõudluskontrolli, millised on tõuraamatu loomad, kuidas täita vajalikke dokumente ja palju muud.

Anneli Ärmpalu-Idvand muigab, et on pidanud isegi veterinaar- ja toiduametile seletuskirja kirjutama, miks tema ettevõttest ei lähe midagi Väike-Maarja loomsete jäätmete põletustehasesse. “Me tõesti sööme palju lambaliha, oleme kõik tuttavad õpetanud seda sööma, naha ja luud kasutame ära, ja kui mõni vana lammas sureb, läheb ta teadusuuringuteks. Kihnuka skeletid on hoiul nii Tartu Ülikooli zooarheoloogia arhiivis kui ka Euroopa kultuuripärandi peadirektoraadi arheoloogialaboris Portugalis.”

OHUSTATUD TÕUD EESTIS Allikas: põllumajandus- ja toiduamet Loomade arv Eesti hobune 2 408 Tori hobune 606 Eesti raskeveohobune 329 Eesti maatõugu veis 838 Kihnu maalammas 880 Eesti vutt 12 500

