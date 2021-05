Esmaspäeval, 17. mail kell 22.15 jõuab ETV eetrisse Saksa–Prantsuse ühistööna valminud dokk “Suurriikide kaubandussõjad. USA–Hiina konflikt ja Euroopa”.

USA ja Hiina vaheline vastasseis on kahe suur­riigi pretsedenditu majanduskonflikt, mis sai alguse Donald Trumpi kreedost “Ameerika on esikohal!” ning mis omakorda on mõjutanud USA–Hiina kaubandust. Kaubandussõjad on saamas ka proovikiviks Euroopas. Saksamaa autotööstuse eksporti ähvardavad USA sanktsioonid, selle vältimiseks lubab EL transportida Euroopasse geneetiliselt muundatud sojaube. Ka Hiinas asuvad Euroopa ettevõtete tütarettevõtted seisavad silmitsi majandussanktsioonidega. Kaubandussõdadel ei näi lõppu tulevat ja tõenäoliselt ei muuda seda ka Maailma Majandusorganisatsioon.