Kõikjal nähakse, kuidas riigigümnaasiumide poole liiguvad riiklikud rahalaevad, suured kui see, mis Suessi kanali sulges. Aga külade-alevike keskkoolid-gümnaasiumid on eelkõige omavalitsuste hooleks jäetud. Pingutavad palehigis, et nina veel peal hoida. Taustaks riigikooli usku ametnikelt lugulaul väikegümnaasiumide kehvast haridusest.

Elu pöördub. Koroonaajal on avastatud, et distantsõpe sobib imehästi senini surutises olnud kolmandikule õpilastest. Kas juurdub ka arusaam, et väike maagümnaasium sobibki neile, kes pole suurkoole valinud?