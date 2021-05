Hallpea, austa, kulupea, kummardu!

SIRJE A. REI kogust

Noorendamine

X linnas teatas üks mees, et tema on leidnud abinõu, kuidas vanu naisterahvaid jälle nooreks saab teha ning kutsus kõiki, kes noorendamist soovivad, ühel määratud päeval ja kellaajal enda juurde kokkusaamisele. Imearstimise eest võetavast väga kallist maksust hoolimata tuli määratud tunnil 30 üle keskea naisterahvast imearsti uhkelt ehitud majja.

“Arst” pidas seal neile ilusa kõne nooruse õnnest ja laskis siis kõigile kohaletulnutele imeväikesi kuulikesi jagada. Niipea kui naisterahvad olid kuulid alla neelanud, ütles “arst”: “Seda nõuab minu rohu imejõud, et ma kõige vanemast peale hakkan. Olge nii lahke, proua, ütelge, kui vana teie olete.”

“Arst” näitas käega blondi proua suunas. Naisterahvas punastas ja tunnistas siis, et ta 37 aastat vana olla. Järgmine ütles enese 36aastase olevat jne, kuni viimane oma vanuse uhkesti 20 aasta peale määras.

“Austatud preilid ja prouad!” ütles imearst seejärel, “ma näen rõõmuga, et minu arstimine peaaegu täiesti õnneks on läinud. Kui teie siia majja sisse astusite, lasksin ma oma abilisel teie vanuse ära määrata, ja need arvud, mida ma kindlaks pidada võin, on vähemalt kümme aastat kõrgemad kui need, mis teie mulle praegu nimetasite. Teie kõik peate ise ka tunnistama nüüdsest, et naisterahvast, kes 37 või 36 aastat vana on, veel mitte vanaks ei või nimetada ja see ongi kõige kõrgem vanus, mis teie ise mulle praegu nimetasite. Ma soovin teile tagasisaadud nooruses õnne ja jään ka edaspidi teie alandlikuks teenriks.”

Imearst jättis iga naisterahvaga kättpidi jumalaga ja siirdus siis tagakambrisse “arstimise” eest saadud raha üle lugema.