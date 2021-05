Kihnut ja Virvet kasutatakse kurjalt ära kummalise toote absurdses reklaamvideos

Täpselt tuvastamata allika poolt veebi postitatud ingliskeelses videos võib puhtjuhuslikult peale sattunud inimene arvata, et keegi füsioloog Mortimus Hart on käinud Kihnus uurimas, mis on sealsete tugevate naiste saladus.

Kihnu Virve näo ja Kosätri nimega folklorist (nimi võib olla tuletatud Virve perekonnanimest Köster) olevat talle paljastanud aastatuhandeid hoitud saladuse – kui kannad jalanõudes rannakive, saadki nõnda palju energiat ja terve elu kulgeb seetõttu ka füüsilise valuta.

Nõnda lihtsast lahendusest šokeeritud Mortimus Hart läinud siis seepeale mõtet arendama ja olla välja töötanud rannakive imiteeriva sisetalla, mis igaühele samasugust mõju avaldab.