Maaleht otsis raskest ajast elurõõmu ja leidiski. “Meie oleme selle aastaga väga-väga rahul!”

Vanasti öeldi raskelt talutava seisundi kohta, et see on nagu Hiina piin! Ei tea, kust see väljend täpselt tuli, aga Wuhanist lahti pääsenud ja maailma sulgenud viiruse kontekstis ju üsna tabav ütlus. Siiski hakkas Maalehe toimetusele tunduma, et kõik ei saa ju läbinisti halvasti olla ning nii sõitsime mööda Eestit ringi ja palusime inimestel rääkida, mis nende elus head on.

Järgnevad kuus lugu räägivad inimestest, kes ebameeldivustest hoolimata on veetnud üpriski viljaka aasta oma kodukülades.