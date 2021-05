SUUR ÜLEVAADE | Suvelavastused. Kas need ikka toimuvad?

Suur Vend kammivabrikus

George Orwelli Teise maailmasõja järel ilmunud tulevikufantaasia “1984” tundub üha enam olema prohvetlik. Vägev on see, et lavastuse meeskond Karl Laumets, Kristjan Suits ja Vaiko Eplik on tutvustusse jätnud viite – sõnalavastus. Sõna “suvelavastus” on seal ka, aga see on vähe informatiivne ehk siis viitab, et talvel ei mängita. Millest muidugi juba ette kahju on.