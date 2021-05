“Õnne 13” teleseriaali talu lõpetab juustutootmise

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Õnne13“ teleseriaalist tuntud Esko talutootmise lõpetamine Harjumaal Saku vallas on üksnes jäämäe tipp. Raskustesse on sattunud mitmed teisedki talumeiereid mujal Eestimaal, eriti need, kelle peamiseks koostööpartneriks olid restoranid või koolisööklad. Need, kes varem said oma hõrgutavaid talutooteid – kohapeal valminud sinihallitusjuuste ja teisi käsitöötooteid – müüa restoranides-pubides, on nüüd pidanud juba pikemat aega virelema, sest söögikohad olid suletud ning laadad ja väliüritused edasi lükatud. Nii on mõnigi talumeierei oma uksed sulgenud ja jätnud kallid tootmisseadmed ootama paremaid aegu.