Kuidas valida krohvitavatele fassaadidele õige soojustus?

Kivist seinu on aastasadu peetud üheks tugevamaks ja kindlamaks valikuks maja ehitamisel. Mäletatavasti tegi ka kolme põrsakese muinasjutus tugevaima maja just Nuff-Nuff, kes ehitas maja kivist, samal ajal kui ta vennad kasutasid oksi ja muud ebakvaliteetset ehitusmaterjali. Tänapäeva kiviseinad erinevad aga vana aja seintest üpris palju. Küttekulude ja süsinikdioksiidi kokkuhoiuks on kivist majaseinad teinud läbi mitu etappi ventileeritavatest seinasüsteemidest kuni soojustatud ning viimistletud seinteni. Tänapäeval on levinud lahendus kivist majaseinad soojustada ja siis kena välisilme saavutamiseks krohvida.

Kuna kivist seined on tulekindlad, tasuks valida ka soojustusmaterjaliks mittepõlev materjal, et vältida olukordi, kus fassaad muutub tuleohtlikuks. Lähiajaloo üks traagilisemaid ehitiste tuleõnnetusi toimus 2017. aastal Londonis, kus Grenfell Toweri kõrghoone hävis leekides just seetõttu, et kasutatud soojustusmaterjali sisemus oli põlev, seina ja välimise kihi vahele tekkis korstna efekt ning tuli sai kiiresti mööda fassaadi edasi levida.

Soojustusmaterjalid liigitatakse kogu Euroopas alates 2000. aastast seitsmesse tuletundlikkuse klassi, millest parimad, A1-tähisega tooted – näiteks teras, klaas, kivivill – ei ole tuletundlikud, st ei põle, ning viletsama F-klassi materjalid ja tooted on kergesti süttivad või nende tuleomadusi ei ole määratletud. Krohvitava fassaadi tulekindlaks muutmiseks tasub krohvialuseks soojustusmaterjaliks valida kivivill, mis on valmistatud looduslikult esinevatest vulkaanilist päritolu kivimitest ja seetõttu tulekindel. PAROCi krohvitud fassaadidele mõeldud kivivillapaneelid kuuluvad tuletundlikkuse euroklassi A1, mistõttu on nad mittesüttivad ja neid on ohutu ladustada ka ehitusplatsidel.