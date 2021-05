Kas tööandja võib töötaja vallandada, kui too keeldub vaktsineerimisest?

| LUGEJA ARVAB |



Eelmisel nädalal selgus, et Tallinna Kiirabi kavatseb lahti lasta töötajaid, kes tähtajaks ei esita personaliosakonnale vaktsiinipassi. Küsisime oma lugejatelt, kas on õiglane, et tööandja võib töötaja vallandada, kui too vaktsineerimisest keeldub.