Sordiaretaja Leida Kask sai 92, taimedega toimetamine annab talle siiamaani elurõõmu

"Mul on siin kõik peenrad juba korra üle käidud,” teatab Leida Kask rõõmsalt oma lapsepõlve- ja suvekodu hoovil. Pärnu jõe kõrgel kaldal asuv koht on imeilus nii looduse kui sinna kujundatud aia poolest. Seal on Leidal lille- ja köögiviljapeenrad, mida saab suvi läbi hooldada. Aias on palju ilutaimi, enamik Leida enda istutatud.

Leida Kask koos manala teele läinud abikaasa Kaljoga on praegu sordilehel oleva, nii Eestis kui Soomes kasvatatava rukkisordi ‘Elvi’ üks põhiaretajaid ning tomatisordi ‘Visa’ F1 kaasautor.