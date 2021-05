VIDEO | Emahunt päästab raielangile jäänud urust kutsikaid. "Taipasin, et see on hunt ja pulss läks kohe üles"

„Sõitsin hommikul langile ja alustasin sealt, kust kolleeg öise vahetuse ajal lõpetas,“ sõnab Vecpiebalga kandis tegutsenud harvesterijuht Valters ajakirjale Medības. Tegemist oli vana tuulemurruga, kuhu kuused olid risti-põiki maha kukkunud ja ära kuivanud. „Korralik juurte ja tüvede ussipesa. Inimene seal kindlasti liikuda ei saaks. Hakkasin tööle.“

Asudes puutüvesid töötlema, rajas ta teed, mida mööda harvesteriga edasi liikuda. Looma märkas ta siis, kui oli ümber pööranud, et tööd jätkata teises suunas. Mehe esimene mõte oli, et tegu on suure, hästihoitud koeraga. Samas polnud läheduses ühtegi elumaja.