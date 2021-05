TELESOOVITUSED | Kõige tõenäolisemad pedofiiliaohvrid on spordiga tegelevad noored

Esmaspäeval, 24. mail kell 22.15 on ETV eetris möödunud aastal valminud Prant­suse dokk “Lõppmäng: murdes vaikusest välja”. Arvatakse, et 10–15 protsenti sportlastest on olnud seksuaalse ahistamise ohvrid. Ahistatud lapsi võib olla sadu tuhandeid ja kõige tõenäolisemad pedofiiliaohvrid on spordiga tegelevad noored. Laste spordiringkondades ahistamist mitme aasta vältel eri riikides uurinud film tõdeb, et probleem on laialt levinud, kuid mätsitakse sageli kinni.