SUUR LUGU | Ampullid, torpeedod ja alkohoolikute võlurohi - kodeerimine. Milline meetod tegelikult aitab?

Riias elava Kristīne alkohoolikust isale on kodeerimisseansist saanud vaat et rutiinne meetod enese jalule aitamiseks, et „väikesest“ viinavõtmisest ei kujuneks lõputut tsüklit. Ta laseb end kodeerida üheks aastaks, kuna ei taha alkoholist loobuda terveks eluks. Kui aasta tiksub täis, laseb ta koodi maha võtta, joob end paari päevaga auku ja otsib jälle abi. Raskes sõltuvuses oleva isa päästmiseks on pere proovinud peaaegu kõiki meetodeid – nii tavameditsiini, nõidumist, sõnumist kui ka nõukogude aja lõpus kuulsust kogunud kodeerimist.

Transiseisundis toimuva kodeerimisega puutuvad paljud alkohoolikud kokku ka professionaalsete tohtrite meetoditega alkoholisõltuvuse seljatamiseks, milleks on näiteks ampulli paigaldamine, nn torpeedo süstimine või võõrutusravi, mille käigus aidatakse inimesel joomatsüklist välja tulla toitainete ja ravimitega. Kõik eelnevad on Lätis väga nõutud teenused.

Siinkandis on alternatiivsemad sõltuvusravi meetodid üldjuhul pärit nõukogude meditsiinisüsteemist, mujal maailmas võivad sarnased praktikad olla juurdunud ka rahvameditsiini või religiooni tõttu. Ka toetusravi korraldatakse eri riikides erinevalt – mõnel pool tegelevad sellega eelkõige professionaalid, mujal kuulub rahva usaldus ravitsejatele.

Kood peale, kood maha

Kristīne on ammu loobunud alkohoolikust isa kantseldamisest, jättes selle oma ema õlule. Nüüdseks 60aastase mehe seltskondlik napsutamine vältas kogu Kristīne lapsepõlve, ent 2008. aastal alanud majanduskriisi järel muutus pilt tunduvalt nukramaks.

„Isa lihtsalt hakkas jooma. Kui kogu minu eelneva elu vältel näisid tema võtmised muu eluga sobituvat, siis pärast kriisi sai temast tõeline alkohoolik, kes vajas igapäevast annust. Muidu polnud temast mingit tolku, ent purjakil muutus suheldes vat et meeldivakski, toimetas kodus ja oli sõprade seltsis muhe. Olukorra tõsidusest sain aru ühel laupäeva hommikul, kui ta tuli kell üheksa poest, kott alkoholi täis ja kadus terveks päevaks – isa lihtsalt jõi garaažis ja komberdas seal ringi, oli ühesõnaga täiesti kontaktivõimetu,“ ütleb Kristīne.

Paar aastat jõi mees intensiivselt, aga siis kõlas tema endagi jaoks häirekell – mees juhtus end avalikus kohas täis kusema, saamata kehalist protsessi kontrollida. Perele oli selge, et midagi tuleb ette võtta ja netist leiti, et abi võiks olla kodeerimisest. Ühe vastava teenuse pakkuja juures lasi pereisa endale 100 lati eest koodi aastaks alateadvusesse lugeda. Alguses näis müstiline meetod toimivat.