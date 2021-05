SUUR ÜLEVAADE | Kivirähk katlamajas, "Serafima + Bogdan" Peipsiveerel. Kas need ikka toimuvad?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Üks väga tore üllatus on seekord suvelavastuste seas. Näidendi „Ja kui nad surnud ei ole...” autor ning lavastaja on Vikerraadio hommikuhääl Märt Treier. Mitmekülgse mehe iseloomustamiseks jääb muidugi väheks, kui öelda "hommikuhääl raadios". Aga las olla, nüüd siis võib lisada, et on näidendi autor ja lavastaja.

• ”Kasuema” pargis

• Seemanid talumuuseumis

• Kivirähk katlamajas

• Sinihabe Saatpalu

• Debütant Treier Jõgeval

• Külmetavad harrastajad

• Suur Vend kammivabrikus

• Põllud Peipsiveerel