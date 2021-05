Riina Maruštšak: hanekahjude all kannatavad lisaks niigi vähenenud põllumaale ka karjamaad ja rohumaad

Haneliste kevadine letaalne heidutus oli keskkonnaameti poolt lühikest aega lubatud – piiratud ja kontrollitud tingimustes loetletud erilubade alusel. Nüüd oleme takerdunud mittekonstruktiivsesse kohtuvaidlusesse, kas letaalse heidutuse piiratud ulatuses lubamine on põhjendatud.

Meedias on ornitoloogid maalinud üsna must-valge pildi, mille kohaselt pole põhjendatud põllumeeste soov kasutada lisaks paugutitele ja hernehirmutistele rändlindude põllult peletamiseks ka püssi. Kahjuks ei räägita hanekahjude puhul piisavalt probleemi tegelikust põhjusest. Sellest, et haneliste arvukus on hüppeliselt kasvanud. Lausa niivõrd, et teatud liikide puhul on ületatud lindude arvukuse ökoloogiliselt optimaalne tase. Näiteks on Euroopa valgepõsk-lagle Venemaa–Läänemere–Põhjamere populatsiooni ohjamise programmis toodud, et praegu rändeteel oleva populatsiooni arvukus on 3,5 korda suurem, kui oleks asurkonna looduskaitseliselt soodne suurus.