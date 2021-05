Kahe perekonna soov maale kolida oli nii suur, et asjad pakiti linnakorteris kokku juba pärast krundiostu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Perekond Ramul kolis Rakvere lähistele Kõrgemäe külla poolteist aastat tagasi. Kuna elumaja ehitus alles käib, on nad terve selle aja elanud viiekesi vaid 19ruutmeetrises konteinermajas. Peale kolme lapse on peres ka kaks kassi, koer ja kolm kana.

Pereema sõnul teevad nad paljude arvates asju ebaloogilises järjekorras. “Kuna meil on minimaja olemas, siis otsustasime abikaasaga, et teeme kõigepealt korda haljastuse – istutame puid ja marjapõõsaid –, ehitame lastele mänguväljaku, võtame koduloomi ja alles siis hakkame elumaja ehituse peale mõtlema: "Paljud ei saa aru, miks me nii teeme."

Katrin Burkov ja Kristjan Vaikre kolisid sarnaselt Ramulitega linnast maale poolteist aastat tagasi. “Olime tegelikult vaid pool aastat koos elanud, kui saime aru, et ei taha enam Tallinnas korteris olla. Tahtsime oma hoovi. Me oleme mõlemad ka maalt pärit,” räägib Katrin.

Et üürikorterist võimalikult kiiresti välja kolida, otsustas paar ehitada kõigepealt elamiseks väikese saunamaja.

