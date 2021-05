Lõputu järjekord vaktsineerimisel. “Kell 18.35 sain lehele sisse ja kell 18.55 logiti mind sealt välja"

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



13. maist tekkis võimalus vaktsineerimiseks aega broneerida neil, kel vanust vähemalt 40, ning 17. maist kõigil alates 16. eluaastast. See on tekitanud patsiendiportaalis Digilugu.ee ülipika järjekorra.

Mitmed räägivad, et on aja saamiseks pannud lausa ööseks või varahommikuks äratuse. “Ma ei ole veel ise aega saanud, aga sõbrad räägivad, et tuleb hilisõhtul või varahommikul proovida. Sama tuli teha eelmisel kevadel, et e-poest kulleriaegu saada,” naerab Ethel.

Mis ikkagi toimub ja millal saab? Loe ja saa teada!