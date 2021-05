Ilmaprognoos lubab eelolevaks nädalaks kõvasti vihma, võimalik ka äike

Reede öö tuleb suurema tõenäosusega Ida-Eestis laialdaselt vihmane, hommikuks saab suurem sadu läbi, päeval kerkib taevasse aga taas laialdaselt hoovihmapilvi. Läänekaare tuul on puhanguline ning õhusooja öötundidel 5–11, päeval tõuseb 11–16, rannikul kohati kuni 8 kraadini.

Laupäeva öösel libiseb üle Eesti kõrgrõhuhari ning suurt sadu oodata ei ole. Päeval laieneb Taani kohale jõudva madalrõhuala serv Läänemerele ja hoovihmavõimalus on taas suur. Õhuvool pöördub lõunasse ning kannab siia üürikeseks taas soojema õhumassi, kus termomeetrinäidud kerkivad sajuhoogude vahel 18 kraadi lähedale.

Pühapäeval tekib Läti kohal madalrõhulohus uus osatsüklon ja liigub päeval üle Ida-Eesti kirdesse. Ilm on pilves ning vihmasadu liigub Kagu-Eestist loode–põhja suunas, kohati võib ka äikest olla. Lääne-Eestis on pilvi hõredamalt ning sajuvõimalus väiksem.

Esmaspäeval laieneb Kesk-Euroopa kohalt meieni kõrgrõhuala põhjaserv ning sajuhood on nõrgemad ja harvad. Edela- ja läänetuul on mõõdukas, rannikul puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 6–11, päeval 15 kraadi ümber.